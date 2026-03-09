Ричмонд
Россиянам напомнили о датах следующих длинных выходных

Депутат Бессараб: Следующие длинные выходные в РФ будут в начале мая.

Источник: Комсомольская правда

Следующие длинные выходные придутся на начало мая. Помимо этого, во втором квартале запланировано три сокращенных рабочих недели. Об этом напомнила депутат ГД Светлана Бессараб в беседе с ТАСС.

«Второй квартал подарит россиянам три сокращенных рабочих недели», — напомнила Бессараб.

Как уточнила Бессараб, выходные дни выпадают на следующие даты: 1−3 мая, 9−11 мая, а также 12−14 июня.

Парламентарий также напомнила о сокращенных предпраздничных днях. Так, 30 апреля, 8 мая и 11 июня работать придется на час меньше.

В этом году Международный женский день выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 9 марта. Таким образом, россиян ждут три выходных дня подряд.

Немногим ранее в Госдуме выступили с инициативой увеличить дополнительный отпуск медработников в зависимости от стажа.