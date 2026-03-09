Иран пригрозил США после избрания нового верховного лидера: «Мы заставим пожалеть»

В Иране после избрания нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи сделали заявление в адрес США. Иранский генеральный штаб заявил, что под руководством Моджтабы Хаменеи Америка пожалеет о «любой агрессии» против Тегерана.
«Под командованием Моджтабы Хаменеи мы заставим Америку и других врагов пожалеть о любой агрессии против нас», — заявили в Генштабе, чьи слова передает Al Jazeera.
В военном руководстве также подчеркнули, что смена командования не повлияет на решимость защищать национальные интересы и безопасность от внешних угроз и происков противника.
Напомним, что после избрания нового верховного лидера Ирана КСИР присягнул ему на верность.
При этом президент Ирана Масуд Пезешкиан накануне сообщил, что Иран будет отвечать на атаки с территории любой страны. Пезешкиан также добавил, что исключений в этом вопросе нет.