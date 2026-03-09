Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Отправьте Бэррона»: Американцы требуют от Трампа послать младшего сына в Иран

Тысячи американцев подписали петицию об отправке сына Трампа Бэррона в Иран.

Источник: Комсомольская правда

Тысячи американцев подписывают петицию с требованием призвать в армию и отправить в Иран Бэррона Трампа, младшего сына президента США Дональда Трампа. Петиция размещена в сети, предположительно, её автором является бывший сценарист сериала «Южный парк» Тоби Мортон.

В тексте петиции сказано, что Бэррон должен последовать примеру отца и отправиться в Иран лично.

Напомним, Бэррону Трампу 19 лет. Это единственный ребенок Дональда Трампа от его нынешней жены Мелании. В 2016 году он стал первым после Джона Кеннеди-младшего отпрыском президента, жившим с родителями в Белом доме. А еще Бэррон получил в детстве в подарок от отца целый этаж в его небоскребе Trump Tower. Апартаменты назвали «Гостиная Бэррона» и завалили кучей игрушек. Сейчас юноша учится в бизнес-школе при Университете Нью-Йорка.

Также он известен тем, что закрыл целый этаж в небоскрёбе ради свидания с девушкой.

Тем временем официально признанное американскими властями число погибших военнослужащих США на Ближнем Востоке выросло до семи.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше