«Отправьте Бэррона»: Американцы требуют от Трампа послать младшего сына в Иран

Напомним, Бэррону Трампу 19 лет. Это единственный ребенок Дональда Трампа от его нынешней жены Мелании. В 2016 году он стал первым после Джона Кеннеди-младшего отпрыском президента, жившим с родителями в Белом доме. А еще Бэррон получил в детстве в подарок от отца целый этаж в его небоскребе Trump Tower. Апартаменты назвали «Гостиная Бэррона» и завалили кучей игрушек. Сейчас юноша учится в бизнес-школе при Университете Нью-Йорка.