ОП: мошенники используют фейковую рекламу в интернете для обмана россиян

«В связи с многочисленными обращениями от граждан, которые переходили по рекламной ссылке в Telegram, YouTube и Google, а также по ссылкам иных иностранных платформ, в результате чего против россиян совершались попытки хищения денежных средств дистанционно, ОП РФ рекомендует гражданам, организациям, блогерам, рекламирующим свои услуги, товары, продвигающим свои бренды, использовать в качестве рекламораспространителей российские площадки», — сказал Машаров.