ОП: мошенники используют фейковую рекламу в интернете для обмана россиян

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Переход на рекламные ссылки в иностранных мессенджерах может привести к потере персональных данных и денежных средств, блогерам лучше использовать российские платформы для продвижения своих брендов. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«В связи с многочисленными обращениями от граждан, которые переходили по рекламной ссылке в Telegram, YouTube и Google, а также по ссылкам иных иностранных платформ, в результате чего против россиян совершались попытки хищения денежных средств дистанционно, ОП РФ рекомендует гражданам, организациям, блогерам, рекламирующим свои услуги, товары, продвигающим свои бренды, использовать в качестве рекламораспространителей российские площадки», — сказал Машаров.
Он отметил, что иностранные сервисы, несмотря на то, что россияне к ним привыкли, имеют две потенциальные угрозы. «Во-первых, это утечка персональных данных, а во-вторых — доходы от размещения рекламы российских компаний, блогеров могут идти на поддержку организаций и лиц, угрожающих конституционному строю и национальной безопасности нашей страны», — предупредил эксперт.