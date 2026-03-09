Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лейтенант Титов лично уничтожил пулемётный расчёт ВСУ

Командир мотострелкового взвода лейтенант Сергей Титов ликвидировал пулемётный расчёт украинских войск, сообщило Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий Сергей Титов ликвидировал пулемётный расчёт Вооружённых сил Украины в ходе активных наступательных действий на одном из тактических направлений специальной военной операции, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что командир мотострелкового взвода лейтенант Титов вступил в противоборство с превосходящими силами и лично уничтожил расчёт украинских войск.

«В ходе войсковой операции, рискуя жизнью, лейтенант Титов вступил в противоборство с превосходящими силами противника, лично уничтожил пулемётный расчёт националистов, чем обеспечил дальнейшее продвижение своей штурмовой группы», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что благодаря действиям лейтенанта Титова военные РФ закрепились на выгодных рубежах, а затем освободили населённый пункт.

Кроме того, в ведомстве рассказали о российском военнослужащем Данииле Углянском. Капитан организовал прорыв обороны украинских войск.

«В ходе выполнения задачи, используя накопленный опыт, капитан Углянский грамотно организовал прорыв обороны противника на стратегически важном направлении, что позволило в дальнейшем значительно продвинуться вглубь обороны противника», — заявили в Минобороны РФ.

Украинские войска понесли значительные потери и потеряли тактическое преимущество на этом участке.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.