Лейтенант Титов лично уничтожил пулемётный расчёт ВСУ

Российский военнослужащий Сергей Титов ликвидировал пулемётный расчёт Вооружённых сил Украины в ходе активных наступательных действий на одном из тактических направлений специальной военной операции, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что командир мотострелкового взвода лейтенант Титов вступил в противоборство с превосходящими силами и лично уничтожил расчёт украинских войск.
«В ходе войсковой операции, рискуя жизнью, лейтенант Титов вступил в противоборство с превосходящими силами противника, лично уничтожил пулемётный расчёт националистов, чем обеспечил дальнейшее продвижение своей штурмовой группы», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что благодаря действиям лейтенанта Титова военные РФ закрепились на выгодных рубежах, а затем освободили населённый пункт.
Кроме того, в ведомстве рассказали о российском военнослужащем Данииле Углянском. Капитан организовал прорыв обороны украинских войск.
«В ходе выполнения задачи, используя накопленный опыт, капитан Углянский грамотно организовал прорыв обороны противника на стратегически важном направлении, что позволило в дальнейшем значительно продвинуться вглубь обороны противника», — заявили в Минобороны РФ.
Украинские войска понесли значительные потери и потеряли тактическое преимущество на этом участке.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.