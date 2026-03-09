N12: Между США и Израилем возникла напряженность из-за атак на Иран

Между Вашингтоном и Тель-Авивом нарастает напряженность. Причиной стали удары Израиля по иранской нефтяной инфраструктуре. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщил израильский телеканал N12 со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.