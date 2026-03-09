Ричмонд
N12: Между США и Израилем возникла напряженность из-за атак на Иран

Между Вашингтоном и Тель-Авивом нарастает напряженность. Причиной стали удары Израиля по иранской нефтяной инфраструктуре. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщил израильский телеканал N12 со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, израильская сторона предупредила США о готовящихся ударах, но не сообщила, что они будут настолько масштабными.

По его словам, израильская сторона предупредила США о готовящихся ударах, но не сообщила, что они будут настолько масштабными.

— Мы считаем, что это была плохая идея, — передает телеканал слова чиновника в соцсети X.

Ранее стало известно, что в иранской провинции Исфахан ядерный объект получил значительные повреждения в результате атак со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Согласно данным агентства ISNA, ракетный удар 7 марта причинил центру серьезный ущерб.

7 марта армия Израиля попыталась высадить десант с вертолетов в горной местности на границе Ливана и Сирии. В районе поселения Хиям бойцы шиитского сопротивления организовали засаду для группы.

2 марта США и Израиль нанесли новые удары по Ирану и Ливану. Они атаковали восточные, западные и южные районы Тегерана. Удары произошли «одновременно с утренним призывом к молитве».

