Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп прокомментировал рост цен на нефть: «Небольшая плата за мир»

Трамп назвал рост цен на нефть небольшой ценой за безопасность США.

Источник: Комсомольская правда

Президент США отреагировал на новость о повышении цен на нефть. Дональд Трамп заявил, что подорожание нефти — это незначительная цена, которую приходится платить за «обеспечение безопасности в мире».

«Краткосрочное [повышение] цен на нефть, которые быстро упадут, когда будет устранена ядерная угроза со стороны Ирана, — это небольшая плата за безопасность США и всего мира», — заявил американский президент в социальной сети Truth Social, добавив, что иначе думают «только дураки».

Ранее на бирже ICE в Лондоне нефть Brent дорожала почти на пятую часть, достигнув максимума с июля 2022 года — выше $111 за баррель.

При этом экономист Юрий Юшков заявил, что если США примут решение ударить по нефтяным объектам Ирана, это будет говорить об их отчаянии. В свою очередь эксперт Ольга Борисова спрогнозировала рост цен в России на товары с Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше