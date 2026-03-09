Трамп прокомментировал рост цен на нефть: «Небольшая плата за мир»

При этом экономист Юрий Юшков заявил, что если США примут решение ударить по нефтяным объектам Ирана, это будет говорить об их отчаянии. В свою очередь эксперт Ольга Борисова спрогнозировала рост цен в России на товары с Ближнего Востока.