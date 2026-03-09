Трамп прокомментировал рост цен на нефть: «Небольшая плата за мир»

Президент США отреагировал на новость о повышении цен на нефть. Дональд Трамп заявил, что подорожание нефти — это незначительная цена, которую приходится платить за «обеспечение безопасности в мире».
«Краткосрочное [повышение] цен на нефть, которые быстро упадут, когда будет устранена ядерная угроза со стороны Ирана, — это небольшая плата за безопасность США и всего мира», — заявил американский президент в социальной сети Truth Social, добавив, что иначе думают «только дураки».
Ранее на бирже ICE в Лондоне нефть Brent дорожала почти на пятую часть, достигнув максимума с июля 2022 года — выше $111 за баррель.
При этом экономист Юрий Юшков заявил, что если США примут решение ударить по нефтяным объектам Ирана, это будет говорить об их отчаянии. В свою очередь эксперт Ольга Борисова спрогнозировала рост цен в России на товары с Ближнего Востока.