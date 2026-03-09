В США зацвела Долина Смерти: что это значит

Бурное цветение началось в одном из самых засушливых районов США. Речь идёт о Долине Смерти в Калифорнии, информирует телеканал NBC News.
Исполнительный директор организации «Ассоциация естественной истории Долины Смерти» Дэвид Блэкер рассказал каналу, что на обычно песчаной и безжизненной территории массово расцвели различные растения, такого явления не наблюдалось уже долгое время.
Специалисты объясняют пробуждение флоры Долины Смерти тем, что осенью и ранней зимой в регионе прошли дожди.
Год назад в Долине Смерти также зафиксировали необычное явление — огромное «временное» озеро, появившееся в результате штормов. Водоём глубиной в один метр не высыхал несколько месяцев.
Долина Смерти также одно из самых жарких мест планеты. Согласно Книге рекордов Гиннесса, рекордную температуру в мире зафиксировали в Долине Смерти в 1913 году. Тогда воздух прогрелся до 56,7 градусов.
