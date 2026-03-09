Минздрав представил шесть цветов формы медиков в зависимости от должности

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Минздрав РФ представил шесть рекомендованных цветов формы медработников в зависимости от их должности, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Уточняется, что цветовая гамма одежды медработников формируется в соответствии с иерархической ветвью организации.
Так, руководящему персоналу рекомендуется носить форму фиолетового цвета, врачебному — темно-зеленого, а среднему медицинскому персоналу — салатового цвета.
Для младшего медицинского персонала предусмотрена одежда лавандового цвета, для административного — голубого, для немедицинских и хозяйственных служб, а также IT-специалистов — серого цвета.
Также, согласно рекомендациям, толщина подошвы обуви для сотрудников поликлиник и прочих медучреждений должна быть около двух-трех сантиметров, чтобы минимизировать нагрузку на ноги. Подошва должна была рифленой, прорезиненной и гибкой, не создавать каких-либо неудобств при применении и не допускать проскальзывания.