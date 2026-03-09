Минздрав представил шесть цветов формы медиков в зависимости от должности

Также, согласно рекомендациям, толщина подошвы обуви для сотрудников поликлиник и прочих медучреждений должна быть около двух-трех сантиметров, чтобы минимизировать нагрузку на ноги. Подошва должна была рифленой, прорезиненной и гибкой, не создавать каких-либо неудобств при применении и не допускать проскальзывания.