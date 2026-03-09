Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

BBC: В шотландском городе Глазго из-за пожара рухнул купол здания

В Глазго из-за пожара временно закрыт ж/д вокзал.

Источник: Комсомольская правда

Во время мощного возгорания в центре шотландского города Глазго рухнул купол исторического здания викторианской эпохи. Об этом сообщает BBC.

Возгорание началось в магазине вейпов, расположенном неподалеку от центрального вокзала Глазго. Огонь перекинулся на соседние помещения, уничтожив кафе и парикмахерскую. В связи с пожаром железнодорожный вокзал временно закрыт.

Кроме этого, на пересечении улиц Юнион и Гордон загорелось коммерческое здание. Выгорела часть помещений. К тушению привлечены десятки сотрудников пожарной службы.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Как ранее писал KP.RU, сильный пожар вспыхнул в парижской ратуше. Тогда пламя повредило колокольню высотой порядка 30 м.

Кроме этого, ранее также стало известно о пожаре в Доме синодальных композиторов в Москве.