BBC: В шотландском городе Глазго из-за пожара рухнул купол здания

Во время мощного возгорания в центре шотландского города Глазго рухнул купол исторического здания викторианской эпохи. Об этом сообщает BBC.
Возгорание началось в магазине вейпов, расположенном неподалеку от центрального вокзала Глазго. Огонь перекинулся на соседние помещения, уничтожив кафе и парикмахерскую. В связи с пожаром железнодорожный вокзал временно закрыт.
Кроме этого, на пересечении улиц Юнион и Гордон загорелось коммерческое здание. Выгорела часть помещений. К тушению привлечены десятки сотрудников пожарной службы.
По предварительным данным, пострадавших нет.
