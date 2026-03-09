Юрист рассказала, как будут оценивать автошколы в России

«Также учитываться будут ДТП, произошедшие по вине водителей со стажем менее двух лет, а именно: число дорожных аварий, в которых погибли люди, на 1 тысячу выпускников, и число аварий, в которых ранены люди, на 1 тысячу выпускников», — сказала юрист.