Юрист рассказала, как будут оценивать автошколы в России

РИА Новости: автошколы будут ежегодно оценивать по шести предметным показателям.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Автошколы будут оценивать ежегодно по шести предметным показателям, включая долю кандидатов в водители, успешно сдавших с первого раза теоретический и практический экзамены, и число ДТП по вине водителей-выпускников со стажем менее двух лет, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

Как рассказала юрист, в проекте приказа МВД РФ представлены критерии оценки, включающие шесть предметных показателей. В их числе — доля кандидатов, успешно сдавших теоретический и практический экзамены с первой попытки, а также доля теоретических и практических экзаменов, не сданных выпускниками.

«Также учитываться будут ДТП, произошедшие по вине водителей со стажем менее двух лет, а именно: число дорожных аварий, в которых погибли люди, на 1 тысячу выпускников, и число аварий, в которых ранены люди, на 1 тысячу выпускников», — сказала юрист.

Браун отметила, что оценка будет строиться на сравнении показателей каждой автошколы со средними значениями по региону и по стране в целом. Оценку планируется проводить раз в год. Результаты будут размещаться на официальном сайте Госавтоинспекции в течение 10 дней после проведения оценки.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ с участием президента России Владимира Путина заявил, что ведомство с мая преступит к реализации полномочий по оценке эффективности автошкол.

