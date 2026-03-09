В Госдуме рассказали об увеличении социальных пенсий с 1 апреля

«По нашему действующему законодательству гражданин по возрасту имеет право получить социальную пенсию тоже. Другое дело, что возраст назначения социальной пенсии по возрасту на 5 лет выше, чем возраст назначения страховой пенсии по возрасту. То есть если общие параметры страховой пенсии 60−65, то социальной пенсии — это 65−70», — подчеркнул он.