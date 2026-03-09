В Госдуме рассказали об увеличении социальных пенсий с 1 апреля

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Социальные пенсии в России будут увеличены на 6,8 процентов с 1 апреля, сообщил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Социальные пенсии будут увеличены у нас с 1 апреля. Коэффициент — 6,8%», — сказал Нилов.
Депутат отметил, что у получателей социальных пенсий свой порядок, такие пенсии сегодня получают граждане, которые ни дня не работали или работали неофициально.
«По нашему действующему законодательству гражданин по возрасту имеет право получить социальную пенсию тоже. Другое дело, что возраст назначения социальной пенсии по возрасту на 5 лет выше, чем возраст назначения страховой пенсии по возрасту. То есть если общие параметры страховой пенсии 60−65, то социальной пенсии — это 65−70», — подчеркнул он.