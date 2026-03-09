Исповеди искусственному интеллекту: Почему люди стали заменять друзей нейросетями

Речь может идти о тех, кто живёт вдали от крупных городов, находится в эмиграции без круга общения или проводит много времени дома: удалённых работников, людей с инвалидностью, молодых родителей. Для них разговор с нейросетью иногда становится единственным «взрослым» диалогом за день. При этом им часто не хватает не столько информации, сколько внимания, направленного лично на них.