Спасенный из бассейна мальчик ожил в морге спустя пять часов после «смерти»

3 апреля 2025 года СМИ сообщили, что житель Нью-Йорка Джин Инденбаум во второй раз за три года столкнулся с тем, что его ошибочно признали умершим. Мужчина попытался подать налоговую декларацию, но в соответствующем ведомстве ему сообщили, что он значится покойным. В результате американцу пришлось несколько месяцев доказывать, что он жив, а также восстанавливать медицинскую страховку и кредитные карты.