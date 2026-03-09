Спасенный из бассейна мальчик ожил в морге спустя пять часов после «смерти»

В городе Гилберт штата Аризона произошла невероятная история: медики объявили умершим ребенка, который захлебнулся в бассейне, но спустя пять часов он подал признаки жизни. Об этом сообщает AZFamily.
В 17:35 в полицию поступил вызов о тонущем ребенке на заднем дворе. Спасатели реанимировали его и доставили в больницу. В 18:20 врачи констатировали смерть и отправили тело в морг.
Однако через пять часов ребенок неожиданно «ожил». Его экстренно перевезли в другую больницу. Медики ожидают, что он выживет. Врач скорой предположил, что из-за переохлаждения пульс был слишком слабым, и назвал случившееся чудом, говорится в сообщении.
3 апреля 2025 года СМИ сообщили, что житель Нью-Йорка Джин Инденбаум во второй раз за три года столкнулся с тем, что его ошибочно признали умершим. Мужчина попытался подать налоговую декларацию, но в соответствующем ведомстве ему сообщили, что он значится покойным. В результате американцу пришлось несколько месяцев доказывать, что он жив, а также восстанавливать медицинскую страховку и кредитные карты.