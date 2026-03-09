WP: Перевозка грузов из Азии в Европу подорожала на 45% с начала иранской войны

Американо-израильская военная операция против Ирана нанесла значительный экономический ущерб странам Европы и Азии. Об этом пишет издание The Washington Post.
В частности, стоимость грузовых авиаперевозок из Азии в Европу выросла на 45% после начала конфликта. Такие данные привёл глава логистической компании из Сан-Франциско Flexport Райан Питерсон.
Сообщается, что закрытие ряда международных аэропортов в зоне конфликта привело к перебоям поставок бытовой электроники, фармпродукции и драгметаллов. Приостановлена почти пятая часть международных грузовых авиаперевозок, отмечает издание.
Среди стран, по которым сильнее ударили эти обстоятельства, издание называет Бельгию, Индию, Италию, Китай и Южную Корею.
В то же время конфликт в Иране вернул интерес Запада к российским нефти и газу.
