Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист научил, как вернуть неподходящий подарок к 8 марта

Юрист Адамс предупредил, что купленный к 8 марта букет невозможно вернуть.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Как вернуть деньги за некачественные или не подошедшие подарки к 8 марта, рассказал агентству «Прайм» гендиректор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.

«Начнем с самого популярного вопроса. Букет куплен в обычном магазине, он свежий, красивый, но просто разонравился. Вернуть такой товар не получится. Растения входят в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, которые не подлежат обмену», — рассказал он.

Но если букет оказался с браком, покупатель имеет право потребовать замену, снижение цены или полный возврат денег. Правда, придется доказать, что недостаток возник еще до передачи товара, добавил Адамс.

«Начнем с самого популярного вопроса. Букет куплен в обычном магазине, он свежий, красивый, но просто разонравился. Вернуть такой товар не получится. Растения входят в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, которые не подлежат обмену», — рассказал он.