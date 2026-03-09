Юрист научил, как вернуть неподходящий подарок к 8 марта

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Как вернуть деньги за некачественные или не подошедшие подарки к 8 марта, рассказал агентству «Прайм» гендиректор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.
«Начнем с самого популярного вопроса. Букет куплен в обычном магазине, он свежий, красивый, но просто разонравился. Вернуть такой товар не получится. Растения входят в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, которые не подлежат обмену», — рассказал он.
Но если букет оказался с браком, покупатель имеет право потребовать замену, снижение цены или полный возврат денег. Правда, придется доказать, что недостаток возник еще до передачи товара, добавил Адамс.
