Дмитриев: деиндустриализация в ФРГ продолжится из-за ложных нарративов

Деиндустриализация Германии будет продолжаться в связи с тем, что в стране «продвигают ложные нарративы», заявил Кирилл Дмитриев.

Источник: Аргументы и факты

Деиндустриализация Германии будет продолжаться в связи с тем, что немецкие средства массовой информации «продвигают ложные нарративы», касающиеся энергоносителей, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Немецкая деиндустриализация продолжится, так как преобладают ложные нарративы относительно энергоносителей, которые продвигают немецкие СМИ», — написал он на своей странице в соцсети X*.

По словам Дмитриева, на это может оказать влияние «грядущий энергетический шок», когда жители ФРГ станут более «реалистично смотреть на ситуацию».

Дмитриев прокомментировал победу партии «Зелёных» на выборах в земельный парламент Баден-Вюртемберга.

Напомним, Дмитриев назвал отказ Европы от энергоносителей РФ стратегической ошибкой. Он отметил, что такая политика стала причиной роста стоимости энергии и увеличению уязвимости европейских стран перед возможными энергетическими кризисами.

Ранее сообщалось, что Дмитриев порекомендовал обращаться к руководителям ЕС при остановке поставок российского газа в страны Европы.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

