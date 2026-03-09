Депутат Нилов: Список «неженских» профессий в России заметно сократился

Как отметил парламентарий, сокращение стало возможным благодаря развитию технологий, снижающих долю физического труда. Согласно дорожной карте правительства, к декабрю 2027 года количество «неженских» профессий уменьшат в сфере транспорта и обрабатывающей промышленности. Действующий перечень включает 100 позиций, тогда как 20 лет назад их было более 450.