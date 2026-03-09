Депутат Нилов: Список «неженских» профессий в России заметно сократился

В России перечень профессий, недоступных для женщин, заметно сократился за последние годы. Об этом в воскресенье, 8 марта, заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По словам депутата, каждое решение о корректировке списка принимают специалисты, которые оценивают нормы охраны труда и возможный ущерб женскому здоровью.
— Я считаю, что корректировать список надо очень осторожно. Заботиться надо о женском здоровье прежде всего, — подчеркнул Нилов в беседе с ТАСС.
Как отметил парламентарий, сокращение стало возможным благодаря развитию технологий, снижающих долю физического труда. Согласно дорожной карте правительства, к декабрю 2027 года количество «неженских» профессий уменьшат в сфере транспорта и обрабатывающей промышленности. Действующий перечень включает 100 позиций, тогда как 20 лет назад их было более 450.
Управлять поездами, прокладывать тоннели метро, учить и лечить, строить, развивать экономику, обеспечивать импортозамещение, спасать жизни, тушить пожары — для современных москвичек давно нет ничего невозможного. Они руководят сложными процессами, изобретают новые продукты и технологии, принимают молниеносные решения в критических ситуациях и при этом остаются заботливыми мамами, женами и вдохновительницами.