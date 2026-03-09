В МВД дали советы, как не стать жертвой эмоциональных мошенников

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. МВД России советует не сообщать неизвестным и не вводить в предложенные ими формы пароли, коды из SMS-сообщений и банковские реквизиты, чтобы не стать жертвой мошеннической схемы при поступлении эмоционально окрашенных сообщений.
«В целях исключения возможности стать жертвой данной мошеннической схемы, при поступлении эмоционально окрашенных сообщений рекомендуем перепроверять информацию по официальным каналам связи. Не следует сообщать незнакомым лицам или вводить в предложенные ими формы пароли, коды из SMS-сообщений и банковские реквизиты», — сказали ТАСС в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.
В министерстве добавили, что для взаимодействия с финансовыми организациями или государственными органами и учреждениями необходимо использовать официальные сайты или приложения.