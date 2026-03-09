На Западе узнали о недовольстве США ударами Израиля по Ирану: что разозлило Вашингтон

В Вашингтоне обеспокоены масштабом атак Израиля на нефтяную инфраструктуру Ирана. Об этом пишет портал Axios.
«Это вызвало первые серьезные разногласия между союзниками с момента начала войны», — передает источник издания.
Источники сообщают, что американская сторона не ожидала подобной атаки от Израиля. В субботу, 7 марта, он нанес удары по трем десяткам нефтехранилищ Ирана.
При этом американская администрация полагает, что столь масштабные удары могут привести к сплочению иранцев и усилению поддержки тегеранского руководства, а также к «повышению стоимости нефти».
Накануне «12 канал» информировал, что между Вашингтоном и Тель-Авивом возникла напряженность из-за ударов по Ирану. Тогда Белый дом назвал масштабные удары Израиля по нефтяной инфраструктуре Ирана «плохой идеей».