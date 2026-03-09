В Госдуме напомнили об ограничениях рассрочки

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В России с 1 апреля вступают в силу законодательные изменения, ограничивающие максимальный срок рассрочки шестью месяцами, покупатель также будет вправе погасить рассрочку полностью или частично без какой-либо платы, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).
«С 1 апреля в России появляется полноценное регулирование сервисов рассрочки. Федеральный закон № 283-ФЗ устанавливает базовые правила для договоров, заключённых с этой даты. Максимальный срок рассрочки ограничен шестью месяцами. Покупатель вправе досрочно погасить рассрочку полностью или частично без какой-либо платы», — сказал Гаврилов.
Депутат отметил, что если сумма новой рассрочки вместе с уже имеющейся задолженностью перед оператором превышает 50 тысяч рублей, то договор нельзя будет заключить без передачи сведений в бюро кредитных историй.