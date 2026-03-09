Во Владивостоке за два дня изъяли более 7500 тюльпанов у уличных продавцов

Во Владивостоке за 7 и 8 марта у уличных продавцов изъяли больше 7500 тюльпанов и оформили около 600 протоколов за незаконную торговлю цветами. По данным прокуратуры Приморского края, надзорное ведомство вместе с полицией и другими контролирующими структурами проводит массовые рейды перед 8 Марта и в день праздника в столице региона и других городах края.
Как уточнила прокуратура, только в праздничный день контролирующие органы составили более 280 протоколов, ещё свыше 300 материалов оформили до наступления выходных. Всего в регионе к 8 марта насчитали больше 300 административных дел за продажу цветов без разрешений и за незаконную предпринимательскую деятельность, при этом у торговцев изъяли свыше 3 тысяч тюльпанов в разных муниципалитетах.
Во Владивостоке проверки затронули все районы города: нелегальные точки выявляли на Третьей Рабочей, Борисенко, Спортивной, Фадеева, Адмирала Юмашева, Первой Речке и проспекте 100‑летия Владивостока. На трёх точках забрали цветы, а один автомобиль, с которого торговали букетами, отправили на штрафстоянку.
Надзорное ведомство сообщает, что похожие рейды прошли и в других городах и округах края — в Артёме, Находке, Уссурийске, Спасске‑Дальнем, Партизанске, Дальнереченске, Партизанском и Михайловском муниципальных округах. Там также фиксировали незаконную торговлю цветами и составляли протоколы.
По информации администрации Владивостока, легально торговать цветами к 8 Марта можно на специально выделенных площадках: всего к празднику предложили 83 точки для нестационарной торговли. Стартовая стоимость аренды за несколько дней работы начиналась от 4642 рублей, а по итогам аукциона предприниматели выкупили 44 места.