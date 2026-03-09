Во Владивостоке за два дня изъяли более 7500 тюльпанов у уличных продавцов

Как уточнила прокуратура, только в праздничный день контролирующие органы составили более 280 протоколов, ещё свыше 300 материалов оформили до наступления выходных. Всего в регионе к 8 марта насчитали больше 300 административных дел за продажу цветов без разрешений и за незаконную предпринимательскую деятельность, при этом у торговцев изъяли свыше 3 тысяч тюльпанов в разных муниципалитетах.