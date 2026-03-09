Цена Brent впервые с июля 2022 года превысила 111 долларов за баррель

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE подскочила почти на 20 процентов. Об этом стало известно в понедельник, 9 марта.
По состоянию на 01:15 мск цена впервые с 5 июля 2022 года превысила отметку 111 долларов за баррель, достигнув 111,4 доллара. К 01:24 мск рост замедлился до 15,98 процента, нефть торговалась на уровне 108,23 доллара, передает ТАСС.
6 марта цены на нефть Brent с поставкой в мае на бирже ICE выросли на 5,64 процента, поднявшись до 90,23 доллара за баррель. Подобные значения наблюдаются впервые за два года.
Помимо этого, 8 марта, консерваторы (Тори) обвинили правительство Великобритании в том, что оно поставило энергетическую безопасность страны в «хрупкое» положение, утверждая, что в хранилищах страны запаса газа осталось менее чем на три дня.