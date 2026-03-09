Ричмонд
Цена Brent впервые с июля 2022 года превысила 111 долларов за баррель

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE подскочила почти на 20 процентов. Об этом стало известно в понедельник, 9 марта.

По состоянию на 01:15 мск цена впервые с 5 июля 2022 года превысила отметку 111 долларов за баррель, достигнув 111,4 доллара. К 01:24 мск рост замедлился до 15,98 процента, нефть торговалась на уровне 108,23 доллара, передает ТАСС.

6 марта цены на нефть Brent с поставкой в мае на бирже ICE выросли на 5,64 процента, поднявшись до 90,23 доллара за баррель. Подобные значения наблюдаются впервые за два года.

По данным The Wall Street Journal, мировые фондовые рынки зафиксировали обвал индексов, связанный с обострением конфликта США и Израиля против Ирана. Падение стало одним из самых значительных.

Помимо этого, 8 марта, консерваторы (Тори) обвинили правительство Великобритании в том, что оно поставило энергетическую безопасность страны в «хрупкое» положение, утверждая, что в хранилищах страны запаса газа осталось менее чем на три дня.

