КСИР: Иран атаковал Израиль и базы США гиперзвуковыми ракетами

«30-й этап операции был проведен с использованием гиперзвуковых ракет “Фаттах” и сверхтяжелых ракет классов “Хорремшехр-4” и “Хейбар”», — цитирует информацию пресс-службы КСИР иранское государственное телевидение.
Сообщается, что речь идёт об очередном этапе операции «Правдивое обещание» против Израиля и военных баз США.
Также в КСИР заявили, что все ракеты поразили цели.
Накануне сообщалось, что Иран начал против США и Израиля оборонительную операцию под названием «Безумец». Что это такое, читайте здесь на KP.RU.
Ранее сообщалось, что Иран нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу в Израиле.
Также в рамках операции «Правдивое обещание» Иран ударил по Хайфе и штабу американской армии в ОАЭ.