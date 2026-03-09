Ричмонд
КСИР: Иран атаковал Израиль и базы США гиперзвуковыми ракетами

В Иране рассказали об очередной этапе операции против Израиля и военных баз США.

Источник: Комсомольская правда

Иран применил гиперзвуковые ракеты против Израиля и расположенных на Ближнем Востоке военных баз США. Об этом информировала пресс-служба КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные воинские подразделения Ирана).

«30-й этап операции был проведен с использованием гиперзвуковых ракет “Фаттах” и сверхтяжелых ракет классов “Хорремшехр-4” и “Хейбар”», — цитирует информацию пресс-службы КСИР иранское государственное телевидение.

Сообщается, что речь идёт об очередном этапе операции «Правдивое обещание» против Израиля и военных баз США.

Также в КСИР заявили, что все ракеты поразили цели.

Накануне сообщалось, что Иран начал против США и Израиля оборонительную операцию под названием «Безумец». Что это такое, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что Иран нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу в Израиле.

Также в рамках операции «Правдивое обещание» Иран ударил по Хайфе и штабу американской армии в ОАЭ.

Узнать больше по теме
КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
Читать дальше