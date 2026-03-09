DM: жительницы Британии опасаются апокалипсиса и готовятся к выживанию

Издание обращает внимание, что такое тревожное хобби набирает популярность в стране и привлекает даже преподавателей вузов.
«Я думаю, что после пандемии многие осознали, что все может пойти не так. Мир сейчас кажется немного более непредсказуемым», — сказала заместитель декана факультета психологии и гуманитарных наук Ланкаширского университета Сарита Робинсон.
Женщина пояснила, что её семья сделала запасы продовольствия приблизительно на три месяца вперёд. Кроме того, Робинсон вместе с родными приобрела внушительный набор медикаментов. Также семья подготовила радиоприёмник и портативные аккумуляторы.
Помимо этого, женщина хочет купить бункер. В социальных сетях она делится с единомышленницами советами по выживанию в условиях апокалипсиса.
Напомним, в январе таблоид Irish Star сообщил, что власти Британии призвали жителей запастись едой и водой. Это предупреждение было связано с угрозой войны с США на фоне риторики главы Белого дома Дональда Трампа о принадлежности Гренландии. Жителям королевства рекомендовали позаботиться о запасах продуктов питания, воды и лекарств.