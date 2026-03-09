Минздрав решил обновить форму для врачей: она будет шести цветов

Минздрав России представил рекомендации по цветовому оформлению формы врачей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, предусмотрено шесть цветов в соответствии с различными должностями.
Цвет формы зависит от положения сотрудника в организационной структуре медучреждения.
Например, руководству медучреждений предлагается носить форму фиолетового цвета. Для врачей предусмотрен темно-зеленый, а для среднего медперсонала — салатовый.
Уточняется, что лавандовый цвет предлагают для младшего медперсонала, голубой — для администрации, а серый — для технических, хозяйственных служб и айтишников.
Кроме этого, предлагается ввести новые требования к обуви медработников. В частности, это коснется толщины подошвы.
Накануне в Госдуме выступили с инициативой увеличить для пациентов время приема у врачей до 30 минут.