КСИР сообщил о новом этапе ударов по Израилю и базам США гиперзвуковыми ракетами

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о проведении очередного этапа операции «Правдивое обещание-4» против Израиля и военных баз США на Ближнем Востоке. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщило иранское гостелевидение.

По данным военных, в ходе 30-го этапа применялись гиперзвуковые ракеты «Фаттах», а также сверхтяжелые ракеты классов «Хорремшехр-4» и «Хейбар». В КСИР утверждают, что все снаряды поразили цели, говорится в сообщении.

Ранее Центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия» предупредил о намерении Тегерана атаковать энергетические объекты на Ближнем Востоке, если США и Израиль продолжат наносить удары по аналогичным целям в Иране. В «Хатам аль-Анбия» добавили, что если противники готовы смириться с ценой нефти более 200 долларов за баррель, то могут продолжать свои действия.

Позже стало известно, что в иранской провинции Исфахан ядерный объект получил значительные повреждения в результате атак со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Согласно данным агентства ISNA, ракетный удар 7 марта причинил центру серьезный ущерб.

КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
