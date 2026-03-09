Врач Малинникова сомневается, что корь и краснуху удастся победить полностью

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Корь и краснуха не могут получить широкое распространение, пока 95% населения РФ привиты от них, но победить полностью эти заболевания вряд ли удастся. Об этом сообщила ТАСС доктор медицинских наук врач-инфекционист Елена Малинникова.
«Скорее всего, нет», — ответила она на вопрос, удастся ли полностью победить корь и краснуху.
«Мы можем снизить заболеваемость до нуля, что у нас и было, краснуху мы до 2019 года практически не видели. И мы были близки к тому, чтобы нашу страну признать свободной от кори, но дикие штаммы все равно существуют. И только вакцинация дает возможность нам с вами не болеть. Когда все население привито, то вирусу никак нет возможности проникнуть в человеческую популяцию, нужно, чтобы были привиты 95−98%. Как только этот процент снижается, сразу же повышается риск заболеть», — пояснила Малинникова.