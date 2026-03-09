В столице Катара волна от серии взрывов прошла по домам

Серия взрывов прогремела в катарской столице Дохе, где затем прошла волна от ударов, сообщило агентство Reuters.
Жители страны получили на мобильные телефоны оповещения о воздушной тревоге. Затем в Дохе услышали звуки взрывов, волна от которых ощущалась в домах. Из-за неё в жилищах задрожали стены и задребезжали стекла.
Напомним, 8 марта Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что иранские военные атаковали вертолётную базу США в Кувейте. Объект находится в районе Аль-Адири. Для ударов по нему использовались беспилотные летательные аппараты и баллистические ракеты. В результате этого получили сильные повреждения центр подготовки и ремонта вертолётов, топливные резервуары и здание командования базы.
Ранее портал Ynet проинформировал, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) впервые якобы атаковали объект на территории Ирана. Изначально сообщалось, что под удар попал опреснительный комплекс. Позже в ОАЭ опровергли эти сведения и назвали их фейком. Газета The Jerusalem Post написала, что Израиль также отрицает свою причастность к удару.