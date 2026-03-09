Ричмонд
Иран ударил по Израилю и базам США сверхтяжёлыми ракетами

Корпус стражей исламской революции заявил об ударе по Израилю и базам Соединённых Штатов гиперзвуковыми и сверхтяжёлыми ракетами.

Источник: Аргументы и факты

Корпус стражей исламской революции заявил о проведении очередного этапа ответной операции «Правдивое обещание-4» против Израиля и военных баз Соединённых Штатов в ближневосточном регионе.

В КСИР рассказали, что были использованы гиперзвуковые и сверхтяжёлые ракеты.

«30-й этап операции был проведён с использованием гиперзвуковых ракет “Фаттах” и сверхтяжёлых ракет классов “Хорремшехр-4” и “Хейбар”», — говорится в сообщении, которое приводит иранское гостелевидение.

В КСИР подчеркнули, что снаряды поразили свои цели.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят удары по иранской территории. В первый же день в результате атаки погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Власти страны объявили 40-дневный траур. В КСИР заявили о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Ранее сообщалось, что 56-летний Моджтаба Хаменеи, сын убитого в результате ударов Соединённых Штатов и Израиля аятоллы Али Хаменеи, выбран верховным лидером Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше