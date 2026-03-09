Иран ударил по Израилю и базам США сверхтяжёлыми ракетами

Корпус стражей исламской революции заявил о проведении очередного этапа ответной операции «Правдивое обещание-4» против Израиля и военных баз Соединённых Штатов в ближневосточном регионе.
В КСИР рассказали, что были использованы гиперзвуковые и сверхтяжёлые ракеты.
«30-й этап операции был проведён с использованием гиперзвуковых ракет “Фаттах” и сверхтяжёлых ракет классов “Хорремшехр-4” и “Хейбар”», — говорится в сообщении, которое приводит иранское гостелевидение.
В КСИР подчеркнули, что снаряды поразили свои цели.
Ранее сообщалось, что 56-летний Моджтаба Хаменеи, сын убитого в результате ударов Соединённых Штатов и Израиля аятоллы Али Хаменеи, выбран верховным лидером Ирана.