Сергей Бурунов признался, за что не может простить родителей: такое обычно скрывают

Актёр Сергей Бурунов откровенно рассказал о том, что вырос в так называемой «дисфункциональной семье» и до сих пор не может просить своих родителей.
По словам Бурунова, в детстве ему пришлось столкнуться с присутствием в семье алкоголизма. Также ему не хватало любви, поддержки, одобрения и признания, поэтому он пошёл в артисты. Об этом артист рассказал в интервью порталу Super.
«Я им буду помогать — издалека. Не могу долго находиться с ними в контакте», — сказал артист.
Он признался, что отец «бросался с кулаками», а мать попрекала его куском хлеба, утверждая, что сын много ест и из-за этого остальным членам семьи не хватает продуктов.
Напомним, 48-летний Бурунов долгое время был холостяком. Актер не скрывал, что ему трудно строить серьезные отношения из-за собственного сложного характера. Наконец его избранницей стала предпринимательница и мама двоих детей Екатерина Леви.