Трамп назвал лиц, которые примут решение о завершении операции против Ирана

Трамп будет принимать решение завершить операцию в Иране вместе с Нетаньяху.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о завершении операции против Ирана будет согласовано с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Я думаю, это обоюдное решение … в некоторой степени. Мы общаемся. Я приму решение в нужный момент, но всё будет принято во внимание», — сказал американский глава для газеты Times of Israel.

Как ранее писал KP.RU, недельный конфликт США против Ирана обошелся Вашингтону в 6 млрд долларов. 5 млрд долларов из них были выделены на боеприпасы.

По информации портала Axios, Вашингтон выразил недовольство недавними ударами Израиля по нефтехранилищам Ирана.

Напомним, что по информации агентство Fars, новым верховным лидером Ирана стал Моджатаб Хаменеи. Он — сын погибшего от удара США и Израила бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
