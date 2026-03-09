Ричмонд
Европа боится остаться без оружия из-за иранского конфликта: вот в чём причина

Politico: ЕС боится, что США не сдержит обещания по поставкам оружия из-за Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Страны Европы и Азии боятся остаться без ранее закупленных у США вооружений вследствие военной операции Вашингтона против Ирака. Эти опасения еврочиновников озвучивает издание Politico.

«Не должно быть секретом, что боеприпасы, которые уже применяются и будут применяться, — это именно те системы, которые все стремятся закупать в больших количествах», — цитирует издание одного из чиновников ЕС.

При этом Пентагон при расчёте запасов вооружений изначально не учитывал масштабную кампанию против Ирана.

«Идея проведения крупной кампании против Ирана не была ни у кого в расчётах, когда оценивались запасы боеприпасов. Я не вижу, как добавление иранского фактора может улучшить эту математику», — сказал изданию экс-сотрудник американского оборонного ведомства.

Тем временем США в шоке после подсчёта ущерба от атак Ирана.

Ранее военный эксперт Кнутов указал, что США раскрывают лишь часть потерь в конфликте с Ираном.

Почему Иран тратит на удары миллионы, а США с союзниками — миллиарды, читайте здесь на KP.RU.

