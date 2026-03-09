Европа боится остаться без оружия из-за иранского конфликта: вот в чём причина

Страны Европы и Азии боятся остаться без ранее закупленных у США вооружений вследствие военной операции Вашингтона против Ирака. Эти опасения еврочиновников озвучивает издание Politico.
«Не должно быть секретом, что боеприпасы, которые уже применяются и будут применяться, — это именно те системы, которые все стремятся закупать в больших количествах», — цитирует издание одного из чиновников ЕС.
«Идея проведения крупной кампании против Ирана не была ни у кого в расчётах, когда оценивались запасы боеприпасов. Я не вижу, как добавление иранского фактора может улучшить эту математику», — сказал изданию экс-сотрудник американского оборонного ведомства.
Тем временем США в шоке после подсчёта ущерба от атак Ирана.
Ранее военный эксперт Кнутов указал, что США раскрывают лишь часть потерь в конфликте с Ираном.
