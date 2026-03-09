Пожар в центре Глазго уничтожил викторианское здание и привел к обрушению купола

В центре Глазго произошел сильный пожар, который уничтожил часть четырехэтажного коммерческого здания викторианской эпохи. Об этом стало известно в понедельник, 9 марта.
Огонь вспыхнул в магазине вейпов рядом с центральным железнодорожным вокзалом, затем перекинулся на кафе и парикмахерскую. В результате обрушился купол здания. Вокзал закрыт до особого распоряжения.
На месте работают десятки пожарных. По предварительным данным, пострадавших нет, близлежащий отель эвакуировали, передает Би-би-си.
26 февраля вгороде Щучинске Акмолинской области Казахстана произошел взрыв газовоздушной смеси в кафе, пристроенном к пятиэтажному жилому дому. По предварительным данным, в результате инцидента погибли шесть человек, еще около 20 получили ранения. Пожарные прибыли на место в течение пяти минут, вынесли из горящего здания восемь газовых баллонов и спасли более 10 человек.
21 февраля четверо детей и пожилая женщина погибли при пожаре в Воскресенском городском округе Подмосковья. В деревянном доме находились 61-летняя бабушка и пятеро внуков в возрасте от трех до 14 лет. Спастись удалось только старшему мальчику: он выпрыгнул из окна второго этажа. Остальные дети и их бабушка не смогли выбраться из огня и погибли.