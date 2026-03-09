В ОП считают, что исключать детей из школы за двойку по поведению нельзя

Ранее Минпросвещения предложило вернуть оценки за поведение в школах с 1 сентября 2026 года. Согласно проекту, выставлять их будут классные руководители по критериям дисциплины, социального взаимодействия и учебной активности, а сама отметка может отражаться в аттестате. По мнению главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, школы должны получить механизм отчисления учеников за неудовлетворительную оценку по поведению, если она не исправлена. По его словам, теоретически школа и педагогический совет и сегодня имеют возможность отчислить хулигана, который никак не идет навстречу и не исправляет свое поведение, но фактически этого почти никогда не происходит.