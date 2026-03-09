В ОП считают, что исключать детей из школы за двойку по поведению нельзя

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Детей исключать из школы надо за серьезные проступки, двойка по поведению является субъективной оценкой и не может быть причиной отказа учебного заведения от ученика. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«Категорически против исключения за двойки по поведению — это радикальная мера. Надо исключать из школы не за двойки по поведению, а за грубые поступки, которые несовместимы с обучением в школе», — сказал Гриб.
По его словам, двойка по поведению может быть субъективной оценкой. «Школа является частью воспитательного процесса, и надо воспитывать детей, а не избавляться от них путем исключения из школы», — сказал Гриб.
Он отметил, что нужен четкий перечень нарушений, за которые можно исключить ребенка из школы. «А двойки по поведению надо исправлять, надо воспитывать ребенка. Для этого школа и существует и процесс воспитания — это задача и родителей, и школы. Легче всего за двойку исключить из школы, а не исправить, не подкорректировать [поведение]. Этим надо заниматься, поэтому я категорически против исключения из школы», — сказал Гриб.
Ранее Минпросвещения предложило вернуть оценки за поведение в школах с 1 сентября 2026 года. Согласно проекту, выставлять их будут классные руководители по критериям дисциплины, социального взаимодействия и учебной активности, а сама отметка может отражаться в аттестате. По мнению главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, школы должны получить механизм отчисления учеников за неудовлетворительную оценку по поведению, если она не исправлена. По его словам, теоретически школа и педагогический совет и сегодня имеют возможность отчислить хулигана, который никак не идет навстречу и не исправляет свое поведение, но фактически этого почти никогда не происходит.