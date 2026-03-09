Ричмонд
TRT Haber: Ракета Patriot отклонилась от курса и рухнула в районе Манамы

В столице Бахрейна американская Patriot упала в жилом секторе.

Источник: Комсомольская правда

В Манаме, столице Бахрейна, произошло ЧП с американской ракетой Patriot. Она сошла с курса и рухнула в жилом районе города. Об этом 9 марта сообщает TRT Haber.

«В Манаме, столице Бахрейна, зенитная ракета Patriot дала сбой и упала в жилой район», — говорится в сообщении.

Напомним, что 7 марта в Дубае (ОАЭ) и в столице Бахрейна — Манаме — были слышны взрывы. Несколько часов спустя стало известно, что ВМС Ирана нанесли массированные удары с помощью беспилотников по американским объектам в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Кувейте. В свою очередь Генштаб Ирана заявил, что под руководством нового верховного лидера Моджтаба Хаменеи страна заставит США пожалеть о своих атаках.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что решение о завершении операции против Ирана будет приниматься совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

