Продюсер Дворцов: Долина усилила свою охрану

«Технический райдер — это отдельная тема, он включает требования к микрофонам, стойкам и оборудованию. В бытовой райдер входят закуски, напитки (как алкогольные, так и безалкогольные) и обязательное наличие охраны. Известно, что Лариса Александровна усилила свою охрану: с ней ездят более четырёх телохранителей не только на гастроли по России, но и на московские мероприятия», — подытожил Дворцов.