Продюсер Дворцов: Долина усилила свою охрану

Певица Лариса Долина усилила свою охрану, ее сопровождает более четырех специалистов по безопасности, сообщил aif.ru продюсер Сергей Дворцов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что артистка 8 марта выступит на корпоративе в Санкт-Петербурге — поздравит сотрудниц банковской сферы. Отмечалось, что частное выступление Долиной сейчас стоит не менее 3,5 млн рублей.
«Обычно выступление длится от 45 минут до полутора-двух часов — всё зависит от программы и пожеланий заказчика. При необходимости концерт всегда можно продлить, дополнив его песнями или повторив те, что уже исполнялись», — рассказал Дворцов.
Что касается райдера артистки, то у Долиной их два: технический и бытовой, добавил продюсер.
«Технический райдер — это отдельная тема, он включает требования к микрофонам, стойкам и оборудованию. В бытовой райдер входят закуски, напитки (как алкогольные, так и безалкогольные) и обязательное наличие охраны. Известно, что Лариса Александровна усилила свою охрану: с ней ездят более четырёх телохранителей не только на гастроли по России, но и на московские мероприятия», — подытожил Дворцов.
Напомним, официальный представитель певицы Сергей Пудовкин проинформировал, что на концертах народной артистки ввели дополнительные меры безопасности из-за чрезмерного интереса к ее личности.
Ранее Дворцов сообщил, что Долина могла значительно снизить цену за свое выступление на корпоративах.
После истории с судом из-за квартиры в Хамовниках Долина столкнулась с отменой или переносом больших концертов. Так, 4 января концерт артистки был отменен в Туле. Программа «Юбилей в кругу друзей», которая была запланирована на 25 февраля в петербургском БКЗ «Октябрьский», перенесена на 15 ноября. В столичном Доме музыки отменили юбилейный концерт артистки, анонсированный на 6 марта. Билеты на это шоу стоили от 3500 до 6500 рублей.