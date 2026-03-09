В Киеве раскрыли, как провалилась авантюра Зеленского на Ближнем Востоке

Страны Ближнего Востока не интересуются Зеленским и его высказываниями, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он уточнил, что в ближневосточном регионе не хотят видеть Зеленского.
«Страны Персидского залива не хотят видеть ни Зеленского, ни его людей. Подальше от них хотят быть», — сказал Соскин.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала. Он прокомментировал высказывания Зеленского об отправке на Ближний Восток украинских специалистов по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.
Соскин отметил, что жителям Украины следует готовиться к тому, что вопросом конфликта заниматься уже никто не будет, а киевским властям следует подготовиться к полному прекращению и финансовой, и военной помощи со стороны стран Запада.
Напомним, по данным Politico, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп вновь раскритиковал Зеленского, назвав его препятствием к завершению конфликта на Украине. Кроме того, он подчеркнул, что у Зеленского остаётся «всё меньше козырей».
Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью стёрли Зеленского из мировой информационной повестки.