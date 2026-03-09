Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве раскрыли, как провалилась авантюра Зеленского на Ближнем Востоке

Страны Ближнего Востока не интересуются Зеленским и его высказываниями, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Источник: Аргументы и факты

Страны Ближнего Востока не интересуются Зеленским и его высказываниями, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он уточнил, что в ближневосточном регионе не хотят видеть Зеленского.

«Страны Персидского залива не хотят видеть ни Зеленского, ни его людей. Подальше от них хотят быть», — сказал Соскин.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала. Он прокомментировал высказывания Зеленского об отправке на Ближний Восток украинских специалистов по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

Соскин отметил, что жителям Украины следует готовиться к тому, что вопросом конфликта заниматься уже никто не будет, а киевским властям следует подготовиться к полному прекращению и финансовой, и военной помощи со стороны стран Запада.

Напомним, по данным Politico, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп вновь раскритиковал Зеленского, назвав его препятствием к завершению конфликта на Украине. Кроме того, он подчеркнул, что у Зеленского остаётся «всё меньше козырей».

Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью стёрли Зеленского из мировой информационной повестки.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше