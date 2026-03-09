14 стран НАТО начнут учения вблизи российских границ: что хочет доказать Альянс

Накануне президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград и НАТО проведут совместные учения в мае. Он также напомнил, что Сербия продолжит придерживаться нейтралитета и помнить о событиях 1999 года, когда альянс совершил агрессию против Югославии.