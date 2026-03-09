Ричмонд
14 стран НАТО начнут учения вблизи российских границ: что хочет доказать Альянс

Страны НАТО проведут учения с участием 25 тысяч солдат возле границ с РФ.

Источник: Комсомольская правда

В учениях НАТО Cold Response 2026 примут участие 25 тыс. солдат из 14 государств-членов блока. Об этом сообщают ВС Норвегии на своем сайте.

Местом проведения маневров, согласно публикации, станут северные территории сразу трех стран — Норвегии, Финляндии и Швеции.

С 9 по 20 марта пройдут учения Cold Response 2026, которые охватят наземное, морское и воздушное пространства. Как отмечается, их цель — укрепить коллективную оборону Норвегии и партнеров, повысить эффективность сдерживания и успокоить общественность.

Кроме этого, НАТО учениями хочет показать готовность защищать свой северный фланг.

Накануне президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград и НАТО проведут совместные учения в мае. Он также напомнил, что Сербия продолжит придерживаться нейтралитета и помнить о событиях 1999 года, когда альянс совершил агрессию против Югославии.

