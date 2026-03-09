Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До +7 градусов потеплеет в Иркутске 9 марта

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5−10 м/с.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Днем 9 марта 2026 года в Иркутске потеплеет до +5…+7 градусов. Уже можно снимать пуховики и шапки, ведь весна наконец-то пришла на территорию региона. Как сообщили КП-Иркутск в местном Гидрометцентре, снега не ожидается, а на небе будет облачно. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5−10 м/с.

— Местами в Приангарье выпадет небольшой мокрый снег, будет облачно. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с, — прокомментировали синоптики.

Столбик термометра днем будет колебаться от +5 до +10 градусов. А вот в пониженных формах рельефа похолодает до 0…-5. На Байкале будет ветрено, при этом воздух может прогреться до +5 градусов при ясной погоде.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Листвянке из-за ДТП и наплыва туристов образовалась многокилометровая пробка.