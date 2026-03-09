До +7 градусов потеплеет в Иркутске 9 марта

Днем 9 марта 2026 года в Иркутске потеплеет до +5…+7 градусов. Уже можно снимать пуховики и шапки, ведь весна наконец-то пришла на территорию региона. Как сообщили КП-Иркутск в местном Гидрометцентре, снега не ожидается, а на небе будет облачно. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5−10 м/с.