В Хабаровском крае школы могут увеличить перемены до получаса

В Хабаровском крае рассматривают возможность продлить время на приём пищи во время школьных перемен до 30 минут.
Документ «Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций» обновили в феврале. По общим правилам перемена для завтрака или обеда должна длиться минимум 20 минут — теперь ведомство предлагает увеличить её до получаса, чтобы дети могли спокойно поесть без спешки.
Для учеников первой смены горячий завтрак по-прежнему дают на второй или третьей перемене, а обед — согласно графику смен. Основные требования к качеству и ассортименту питания остаются прежними. В крае горячим питанием обеспечивают всех младшеклассников бесплатно, а старшеклассники получают льготы в зависимости от доходов семьи.
Эксперты отмечают, что дополнительное время поможет школьникам лучше пережёвывать еду и избежать проблем с пищеварением. Однако некоторые учителя и родители опасаются, что 30-минутная перемена может сдвинуть расписание и увеличить общую продолжительность учебного дня.