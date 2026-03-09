В Хабаровском крае школы могут увеличить перемены до получаса

Для учеников первой смены горячий завтрак по-прежнему дают на второй или третьей перемене, а обед — согласно графику смен. Основные требования к качеству и ассортименту питания остаются прежними. В крае горячим питанием обеспечивают всех младшеклассников бесплатно, а старшеклассники получают льготы в зависимости от доходов семьи.