Синоптик Ильин: в Москве начинается метеорологическая весна

В столице днем столбик термометра с понедельника будет показывать плюсовую температуру. Как отметил синоптик Александр Ильин, это говорит о начале метеорологической весны.

Источник: Аргументы и факты

Вслед за календарной в Москву пришла метеорологическая весна. Днем в столице фиксируются плюсовые температуры. Однако вероятность снега все еще сохраняется, отметил в разговоре с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«В понедельник и вторник в столице и области возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура ночью в Москве опустится до −6, по области — до −10 градусов. Днем будет теплее — до +6 градусов. Такая погода способствует возникновению гололедицы, так что пешеходам нужно быть бдительными. Во второй половине недели температура днем может подняться до 10 градусов тепла», — рассказал эксперт.

Ранее синоптик Ильин рассказал, что в этом году из-за обильных зимних снегопадов ожидается затяжная весна, поскольку потребуется время, чтобы растопить сформировавшиеся сугробы.