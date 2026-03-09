Синоптик Ильин: в Москве начинается метеорологическая весна

«В понедельник и вторник в столице и области возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура ночью в Москве опустится до −6, по области — до −10 градусов. Днем будет теплее — до +6 градусов. Такая погода способствует возникновению гололедицы, так что пешеходам нужно быть бдительными. Во второй половине недели температура днем может подняться до 10 градусов тепла», — рассказал эксперт.