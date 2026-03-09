Терапевт объяснила что делать, если подавился младенец

«Для помощи ребенку младше года в ситуации, когда он давится, алгоритм помощи немного отличается (от взрослого человека — ред). Если ребенок громко кашляет, дышит, плачет, то следует понаблюдать за ним. В случае, если кашель не приносит облегчение или становится слабым и беззвучным, ребенок не издает звуки, синеет — незамедлительно нужно вызвать скорую медицинскую помощь и приступить к оказанию необходимых мер до приезда врачей», — рассказала врач.