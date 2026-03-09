Иран ответил на обвинения в адрес Тегерана в связи с ЧП с дронами в Нахичевани

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Иранский глава опроверг причастность Тегерана к инциденту с двумя беспилотниками в Нахичевани. Его слова передает пресс-служба азербайджанского лидера.
«Масуд Пезешкиан заявил, что инцидент с авиаударом по Нахчывану не имеет отношения к Ирану, и подчеркнул, что инцидент будет расследован», — следует текст сообщения.
Со своей стороны, Алиев выступил с требованием провести расследование атаки беспилотников в Нахичевани.
По информации российского МИД, атака на Нахичевань произошла из-за агрессии Соединенных Штатов в отношении Ирана.
Кроме этого, хозяин Белого дома Дональд Трамп сообщил, что ответственность за обстрел школы в Минабе, унесший жизни 175 девочек, якобы несет Иран.