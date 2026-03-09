Продюсер Дворцов: Долина может компенсировать свои убытки за полгода

После громкого судебного разбирательства, связанного с квартирой в Хамовниках, у певицы Ларисы Долиной начались сложности с гастролями. С начала года организаторы нескольких значимых концертов отменили или перенесли выступления на более поздний срок, в частности, на осень.
Вполне логично, что без массовых мероприятий доходы артистки могут значительно упасть. При этом продюсер Сергей Дворцов в беседе с aif.ru не исключил, что компенсировать потери певице вполне реально за счет корпоративов. Но только с одним условием.
«Компенсируют ли выступления на корпоративах отмену больших концертов — здесь всё зависит от количества таких заказов. Корпоратив может быть всего один в месяц, а может быть несколько — допустим, 3, 4 или даже 5. Если Лариса Александровна активизируется в этом направлении, и частники начнут активно её приглашать, то, думаю, за полгода она вполне сможет компенсировать все убытки», — сказал Дворцов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Долина 8 марта выступит на корпоративе в Санкт-Петербурге — поздравит сотрудниц банковской сферы. Отмечалось, что частное выступление Долиной сейчас стоит не менее 3,5 млн рублей.
При этом раньше, до известных событий с квартирой, гонорары певицы за частные выступления, по данным Дворцова, достигали более 12 миллионов рублей за один концерт.