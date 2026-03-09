Продюсер Дворцов: Долина может компенсировать свои убытки за полгода

«Компенсируют ли выступления на корпоративах отмену больших концертов — здесь всё зависит от количества таких заказов. Корпоратив может быть всего один в месяц, а может быть несколько — допустим, 3, 4 или даже 5. Если Лариса Александровна активизируется в этом направлении, и частники начнут активно её приглашать, то, думаю, за полгода она вполне сможет компенсировать все убытки», — сказал Дворцов.