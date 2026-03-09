Экс-замдиректора концерна «Калашников» арестован по обвинению в мошенничестве

«Одному из бывших директоров по закупкам и логистике в концерне предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничества в особо крупном размере), совершенного организованной группой в рамках поставки средств защиты для нужд Минобороны по контракту», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в столичном СК.