Экс-замдиректора концерна «Калашников» арестован по обвинению в мошенничестве

Бывший директор по закупкам и логистике арестован.

Источник: Комсомольская правда

Бывший заместитель директора концерна «Калашников» обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Это связано с поставками средств защиты для российского Минобороны. Обвиняемый ранее отвечал за закупки и логистику в упомянутом оборонном концерне.

«Одному из бывших директоров по закупкам и логистике в концерне предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничества в особо крупном размере), совершенного организованной группой в рамках поставки средств защиты для нужд Минобороны по контракту», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в столичном СК.

Сообщается, что обвиняемый арестован.

Ранее сообщалось, что в Москве возбуждены уголовные дела об особо крупном мошенничестве и коммерческом подкупе в отношении ряда бывших сотрудников оборонного концерна «Калашников».

Также сообщалось, что ущерб по делу о поставках концерну «Калашников» некачественных деталей превысил 35 млн рублей.