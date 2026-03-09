Трамп: решение о конце операции в Иране будет принято вместе с Нетаньяху

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что решение о завершении военной операции США и Израиля против Ирана будет принято совместно с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
Он уточнил, что находится в контакте с премьер-министром Израиля.
«Я думаю, это обоюдное решение… в некоторой степени. Мы общаемся. Я приму решение в определённый момент, но всё будет принято во внимание», — сказал Трамп в интервью изданию The Times of Israel.
Трамп ответил на вопрос о том, будет ли он один принимать решение о завершении операции.
Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят удары по иранской территории. В первый же день в результате атаки погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Власти страны объявили 40-дневный траур. В КСИР заявили о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
Ранее сообщалось, что 56-летний Моджтаба Хаменеи, сын убитого в результате ударов Соединённых Штатов и Израиля аятоллы Али Хаменеи, выбран верховным лидером Ирана.