Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: решение о конце операции в Иране будет принято вместе с Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о завершении операции против Ирана будет принято совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что решение о завершении военной операции США и Израиля против Ирана будет принято совместно с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Он уточнил, что находится в контакте с премьер-министром Израиля.

«Я думаю, это обоюдное решение… в некоторой степени. Мы общаемся. Я приму решение в определённый момент, но всё будет принято во внимание», — сказал Трамп в интервью изданию The Times of Israel.

Трамп ответил на вопрос о том, будет ли он один принимать решение о завершении операции.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят удары по иранской территории. В первый же день в результате атаки погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Власти страны объявили 40-дневный траур. В КСИР заявили о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Ранее сообщалось, что 56-летний Моджтаба Хаменеи, сын убитого в результате ударов Соединённых Штатов и Израиля аятоллы Али Хаменеи, выбран верховным лидером Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше