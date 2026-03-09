Жительницы Владивостока открыли купальный сезон-2026 среди льдин

По словам спортсменки, во время выхода в воду девушки использовали неопреновые носки, что помогло чувствовать себя уверенно даже в экстремальных условиях. Купаются они уже вторые выходные подряд — и, по её ощущениям, вода в последний раз стала ощутимо теплее. Более того, местные жительницы не ограничились простым купанием, они выполнили несколько спортивных упражнений.