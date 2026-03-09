Жительницы Владивостока открыли купальный сезон-2026 среди льдин

Видео необычной тренировки двух жительниц Владивостока в купальниках разлетелось по соцсетям. Девушки открыли купальный сезон среди льдин у берегов Русского острова. Как в своём ТГ-канале (18+) «Нет ничего важнее кроме спорта» написала одна из участниц заплыва Доминика, к такому испытанию они подошли осознанно и с подготовкой.
«Много хейта навалится конечно. Но помните о том, что без подготовки это нельзя повторять, мы не доводим себя до стадии обморожения для хороших кадров», — написала Доминика в сети.
По словам спортсменки, во время выхода в воду девушки использовали неопреновые носки, что помогло чувствовать себя уверенно даже в экстремальных условиях. Купаются они уже вторые выходные подряд — и, по её ощущениям, вода в последний раз стала ощутимо теплее. Более того, местные жительницы не ограничились простым купанием, они выполнили несколько спортивных упражнений.
«В машине согрелись за две минуты и поехали по домам. За зиму я не болела кстати, и сейчас себя отлично чувствую, как и в прошлый раз», — добавила участница в своем посту.
Местные жители, наблюдавшие сцены с берега, по всей видимости, так и не рискнули присоединиться.