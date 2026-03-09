В Хабаровске запустили интеллектуальную транспортную систему

В 2025 году на развитие ИТС выделено более 44 млн руб. из федерального бюджета, дополнительно предусмотрено 6% софинансирования от края и города. В рамках реализации проекта создана единая платформа для сбора данных с дорожных контроллеров, датчиков транспорта и метеостанций.