В Хабаровске запустили интеллектуальную транспортную систему

Она анализирует транспортные потоки в режиме реального времени и помогает снижать загруженность ключевых улиц города. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В 2025 году на развитие ИТС выделено более 44 млн руб. из федерального бюджета, дополнительно предусмотрено 6% софинансирования от края и города. В рамках реализации проекта создана единая платформа для сбора данных с дорожных контроллеров, датчиков транспорта и метеостанций.
В Хабаровске уже 9 светофорных объектов оснащены адаптивным управлением и датчиками транспортных потоков. На текущий момент новое оборудование функционирует на Матвеевском шоссе — от пересечения с улицей Трёхгорной до улицы Карла Маркса, в районе остановки «Питомник».
В текущем году адаптивное управление будет внедрено ещё на 9 перекрёстках по улице Карла Маркса — от ТЦ «Бронко» до улицы Московской.
К 2027 году планируется обновить ещё 30 светофорных объектов. Для этого привлекут более 150 млн руб. из федерального бюджета. Что позволит оборудовать ИТС в общей сложности 48 светофорных объектов в городе.
По мнению властей, реализация проекта позволит существенно разгрузить улично дорожную сеть и сократить время в пути для жителей и гостей Хабаровска.