Минздрав утвердил шесть цветов формы для медработников для каждой должности

Министерство здравоохранения РФ представило рекомендации по цветовой гамме одежды медработников в зависимости от их должности. Об этом стало известно в понедельник, 9 марта.
Руководящему персоналу предложено носить форму фиолетового цвета, врачам — темно-зеленого, среднему медперсоналу — салатового. Для младшего персонала предусмотрен лавандовый цвет, для административных сотрудников — голубой. Немедицинские и хозяйственные службы, включая IT-специалистов, должны использовать форму серого цвета.
Кроме того, в документе прописаны требования к обуви: толщина подошвы два-три сантиметра, рифленая прорезиненная поверхность для предотвращения скольжения, передает РИА Новости.
